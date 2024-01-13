احصاءات غرفة التحكم المروري: 6 جرحى في 3 حوادث في الساعات الـ24 الماضية

التحكم المروري: تجمع للمياه على مستديرة العبدة والطريق البحرية المقابلة اليها والعمل جار على المعالجه من قبل عناصر الدفاع المدني

التحكم المروري: تجمع للمياه على مستديرة العبدة والطريق البحرية المقابلة اليها والعمل جار على المعالجه من قبل عناصر الدفاع المدني

سفيرة أميركا لدى الأمم المتحدة: الهجمات على اليمن تتوافق مع القانون الدولي فهجمات الحوثيين أجبرت أكثر من ألفي سفينة على الابتعاد عن البحر الأحمر