تجمع للمياه على مستديرة العبدة -عكار وغرق السيارات (فيديو)

10 قتلى على الأقل في حادث منجم في وسط الصين

10 قتلى على الأقل في حادث منجم في وسط الصين

التحكم المروري: تجمع للمياه على مستديرة العبدة والطريق البحرية المقابلة اليها والعمل جار على المعالجه من قبل عناصر الدفاع المدني