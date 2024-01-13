تجمع للمياه على طريق الميناء طرابلس (فيديو)

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مخزومي في مؤتمر ملتقى بيروت: بيروت اليوم بخطر وبحاجة إلينا جميعًا اليوم للدفاع عن كيانها ورسالتها وعروبتها وهي تختصر اليوم مشاكل لبنان الإجتماعية والإقتصادية