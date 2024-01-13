مخزومي: لضرورة إنتظام الدولة وعلى الرئيس المقبل أن يضع نصب عينيه عودة العلاقات لا سيما مع المملكة العربية السعودية

مخزومي: استقرار بيروت الاقتصادي هو مقدمة للاستقرار السياسي في البلد والتغيير الجذري بحاجة إلى وضع برنامج إنمائي احتماعي اقتصادي يكون اساسه التعاون والحوار والوفاق بمعزل عن المصالح الشخصية

مخزومي: استقرار بيروت الاقتصادي هو مقدمة للاستقرار السياسي في البلد والتغيير الجذري بحاجة إلى وضع برنامج إنمائي احتماعي اقتصادي يكون اساسه التعاون والحوار والوفاق بمعزل عن المصالح الشخصية

مخزومي في مؤتمر ملتقى بيروت: بيروت اليوم بخطر وبحاجة إلينا جميعًا اليوم للدفاع عن كيانها ورسالتها وعروبتها وهي تختصر اليوم مشاكل لبنان الإجتماعية والإقتصادية