مخزومي: من الضروري أن يلعب نواب وشخصيات بيروت دورا فاعلا في استنهاض العاصمة فهذا التشتت لم يعد مقبولا

مخزومي: إسترجاع بيروت لدورها الريادي في صنع القرار ليس مستحيلًا

مخزومي: إسترجاع بيروت لدورها الريادي في صنع القرار ليس مستحيلًا

مخزومي: استقرار بيروت الاقتصادي هو مقدمة للاستقرار السياسي في البلد والتغيير الجذري بحاجة إلى وضع برنامج إنمائي احتماعي اقتصادي يكون اساسه التعاون والحوار والوفاق بمعزل عن المصالح الشخصية