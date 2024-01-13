مخزومي: إسترجاع بيروت لدورها الريادي في صنع القرار ليس مستحيلًا

نائب رئيس الهيئة الإعلامية للحوثيين للجزيرة: القاعدة التي استهدفها الأميركيون كانت خارج الخدمة

نائب رئيس الهيئة الإعلامية للحوثيين للجزيرة: القاعدة التي استهدفها الأميركيون كانت خارج الخدمة

مخزومي: من الضروري أن يلعب نواب وشخصيات بيروت دورا فاعلا في استنهاض العاصمة فهذا التشتت لم يعد مقبولا