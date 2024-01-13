الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

نائب رئيس الهيئة الإعلامية للحوثيين للجزيرة: القاعدة التي استهدفها الأميركيون كانت خارج الخدمة

آخر الأخبار
2024-01-13 | 03:51
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
نائب رئيس الهيئة الإعلامية للحوثيين للجزيرة: القاعدة التي استهدفها الأميركيون كانت خارج الخدمة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
نائب رئيس الهيئة الإعلامية للحوثيين للجزيرة: القاعدة التي استهدفها الأميركيون كانت خارج الخدمة

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

الهيئة

الإعلامية

للحوثيين

للجزيرة:

القاعدة

استهدفها

الأميركيون

الخدمة

LBCI التالي
نائب رئيس الهيئة الإعلامية للحوثيين للجزيرة: نعتبر وجود الأميركيين في المنطقة غير مشروع
مخزومي: إسترجاع بيروت لدورها الريادي في صنع القرار ليس مستحيلًا
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
رياضة
05:11

"لديه سنة واحدة ليعيش"... المدرب السابق لهذا المنتخب يُعلن إصابته بالسرطان

LBCI
آخر الأخبار
05:03

المقاومة الإسلامية:‏ إستهدفنا موقع ‏العاصي بالأسلحة المناسبة وحققنا إصابة مباشرة‏

LBCI
منوعات
04:58

أحد أشهر العازبين في آسيا... زواج الأمير عبد المتين: "مشهد يُشبه قصص الخيال" (صور)

LBCI
أخبار دولية
04:55

كم بلغ عدد القتلى في غزة منذ اندلاع الحرب؟

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
رياضة
05:11

"لديه سنة واحدة ليعيش"... المدرب السابق لهذا المنتخب يُعلن إصابته بالسرطان

LBCI
آخر الأخبار
05:03

المقاومة الإسلامية:‏ إستهدفنا موقع ‏العاصي بالأسلحة المناسبة وحققنا إصابة مباشرة‏

LBCI
منوعات
04:58

أحد أشهر العازبين في آسيا... زواج الأمير عبد المتين: "مشهد يُشبه قصص الخيال" (صور)

LBCI
آخر الأخبار
04:36

وزارة الصحة في قطاع غزة: 23843 فلسطينيًا قتلوا و60317 أصيبوا منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على القطاع

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:48

جريمة قتل تهز الجميزة.. والضحية من شرطة بلدية بيروت

LBCI
صحف اليوم
00:25

هوكشتين يخدم إسرائيل فقط (الاخبار)

LBCI
منوعات
2024-01-07

خانها وتركها مع أطفالهما من أجل امرأة أخرى...ولكن ما حصل معه كان أسوأ بكثير!

LBCI
منوعات
2024-01-06

اقتحم منزلا وأيقظ سكانه... والصدمة: كان عاريا بالكامل! (صورة)!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
02:22

تجمع للمياه على طريق الميناء طرابلس (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
02:00

تجمع للمياه على مستديرة العبدة -عكار وغرق السيارات (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:48

جريمة قتل تهز الجميزة.. والضحية من شرطة بلدية بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03

احذروا سرقة هذا النوع من السيارات !

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

ملف التعيينات العسكرية...من جلسة حكومية إلى أخرى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

اسرائيل تردّ على اتهامات جنوب افريقيا ... إسرائيل ضحية ٧ اكتوبر!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

هل سيفتح الرد الحوثي الباب على جبهات اوسع؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

كيف علّقت ايران والسعودية وغيرها على الضربة في اليمن؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

خارطة طريق لحلّ الأزمة في الجنوب في رسالة لبنانية الى مجلس الأمن الدولي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
12:38

واعدت رجلاً يكبرها سناً من أجل ثروته...ولكن ما حصل بعدها لم يكن متوقعاً!

LBCI
فنّ
05:21

من مطار بيروت... كارين رزق الله تودّع ابنتها (صور)

LBCI
آخر الأخبار
10:32

معلومات للـLBCI: شعبة المعلومات تلقي القبض على المدعو م. ن. في محلّة الصفرا علماً انه هو الذي قام بقتل عنصر حرس بلدية بيروت

LBCI
فنّ
07:24

عبير نعمة اول فنانة تطل على ملعب لوسيل في افتتاح كأس اسيا ٢٠٢٣

LBCI
خبر عاجل
12:11

مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: إسرائيل تصل إلى اتفاق مع قطر للسماح بإيصال أدوية للرهائن المحتجزين لدى حماس في غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03

احذروا سرقة هذا النوع من السيارات !

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:48

جريمة قتل تهز الجميزة.. والضحية من شرطة بلدية بيروت

LBCI
منوعات
10:28

عقاب قاسٍ لضابطة سجن... صوّرتها كاميرات المراقبة مع أحد السجناء في هذه الوضعية!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More