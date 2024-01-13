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o
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o
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وزارة الصحة في قطاع غزة: 23843 فلسطينيًا قتلوا و60317 أصيبوا منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على القطاع
آخر الأخبار
2024-01-13 | 04:36
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وزارة الصحة في قطاع غزة: 23843 فلسطينيًا قتلوا و60317 أصيبوا منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على القطاع
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