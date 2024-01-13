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o
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o
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o
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رئيس تايوان المنتخب يتعهد بالدفاع عن بلاده من "ترهيب" الصين
آخر الأخبار
2024-01-13 | 08:28
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رئيس تايوان المنتخب يتعهد بالدفاع عن بلاده من "ترهيب" الصين
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