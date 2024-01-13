نهر بيروت يفيض من جديد... تدابير سير في محلة الكرنتينا – سوق السمك

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّة أن الأمطار الغزيرة التي تساقطت بتاريخ اليوم 13-1-2024، أدّت إلى فيضان نهر بيروت بحيث تجمعت مياه الامطار بشكل كثيف في محلة الكرنتينا – منعطف سوق السمك، مما أدى الى قطع الطرقات في المكان المذكور، وتم تحويل السير كما يلي:



-المسلك المؤدي من بعبدا نحو سوق السمك، تم تحويله باتجاه وزارة الطاقة.

-المسلك المؤدي من الدخولية باتجاه الفوروم دو بيروت، تم تحويله باتجاه الدورة.

-المسلك المؤدي من الدورة باتجاه سوق السمك، تم تحويله نحو فوج إطفاء بيروت.

-المسلك المؤدي من بيت الكتائب نحو بعبدا، تم تحويله باتجاه الدورة.



وطلبت من المواطنين في بلاغ، أخذ العلم والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، حفاظًا على السّلامة العامّة.