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الجيش الإسرائيلي: قتلنا 4 مسلحين تسللوا من لبنان إلى منطقة جبل روس بالجولان السوري
آخر الأخبار
2024-01-13 | 23:33
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الجيش الإسرائيلي: قتلنا 4 مسلحين تسللوا من لبنان إلى منطقة جبل روس بالجولان السوري
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