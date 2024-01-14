الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
جبل لبنان
17
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
20
o
الجنوب
16
o
البقاع
12
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
جبل لبنان
17
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
20
o
الجنوب
16
o
البقاع
12
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الرئيس الإيراني: سياسة التسوية مع إسرائيل لم تحقق أي نتيجة لأن الطرف المقابل غير ملتزم بالعهود
آخر الأخبار
2024-01-14 | 02:24
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الرئيس الإيراني: سياسة التسوية مع إسرائيل لم تحقق أي نتيجة لأن الطرف المقابل غير ملتزم بالعهود
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الإيراني:
سياسة
التسوية
إسرائيل
نتيجة
الطرف
المقابل
ملتزم
بالعهود
التالي
كوريا الجنوبية: الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية متوسط المدى
الجيش الإسرائيلي: قتل 9 مسلحين فلسطينيين في قطاع غزة
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
05:38
وسائل إعلام إسرائيلية: سماع دوي انفجار في كريات شمونه ويجري التحقق من الأمر
آخر الأخبار
05:38
وسائل إعلام إسرائيلية: سماع دوي انفجار في كريات شمونه ويجري التحقق من الأمر
0
أخبار دولية
05:27
وزارة الدفاع التركية: جيش تركيا قام "بتحييد" سبعة من المسلحين الأكراد في شمال سوريا
أخبار دولية
05:27
وزارة الدفاع التركية: جيش تركيا قام "بتحييد" سبعة من المسلحين الأكراد في شمال سوريا
0
آخر الأخبار
05:26
المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا مرابض مدفعية العدو في خربة ماعر بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيها إصابات مباشرة
آخر الأخبار
05:26
المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا مرابض مدفعية العدو في خربة ماعر بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيها إصابات مباشرة
0
آخر الأخبار
05:26
وسائل إعلام اسرائيلية: إصابة ٥ جنود بجروح جراء اشتباك عقب عملية التسلل في جبل دوف قرب مزارع شبعا الليلة الماضية ونقلهم الى مستشفى "رامبام" عبر مروحية عسكرية للمعالجة
آخر الأخبار
05:26
وسائل إعلام اسرائيلية: إصابة ٥ جنود بجروح جراء اشتباك عقب عملية التسلل في جبل دوف قرب مزارع شبعا الليلة الماضية ونقلهم الى مستشفى "رامبام" عبر مروحية عسكرية للمعالجة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
05:38
وسائل إعلام إسرائيلية: سماع دوي انفجار في كريات شمونه ويجري التحقق من الأمر
آخر الأخبار
05:38
وسائل إعلام إسرائيلية: سماع دوي انفجار في كريات شمونه ويجري التحقق من الأمر
0
آخر الأخبار
05:26
المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا مرابض مدفعية العدو في خربة ماعر بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيها إصابات مباشرة
آخر الأخبار
05:26
المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا مرابض مدفعية العدو في خربة ماعر بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيها إصابات مباشرة
0
آخر الأخبار
05:26
وسائل إعلام اسرائيلية: إصابة ٥ جنود بجروح جراء اشتباك عقب عملية التسلل في جبل دوف قرب مزارع شبعا الليلة الماضية ونقلهم الى مستشفى "رامبام" عبر مروحية عسكرية للمعالجة
آخر الأخبار
05:26
وسائل إعلام اسرائيلية: إصابة ٥ جنود بجروح جراء اشتباك عقب عملية التسلل في جبل دوف قرب مزارع شبعا الليلة الماضية ونقلهم الى مستشفى "رامبام" عبر مروحية عسكرية للمعالجة
0
آخر الأخبار
05:25
قناة 13 العبرية: سقوط صواريخ بالقرب من مستوطنة "مسكاف عام" عند الحدود مع لبنان
آخر الأخبار
05:25
قناة 13 العبرية: سقوط صواريخ بالقرب من مستوطنة "مسكاف عام" عند الحدود مع لبنان
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
رياضة
2023-12-05
انجاز لبناني جديد في سباقات الشرق الاوسط للراليات
رياضة
2023-12-05
انجاز لبناني جديد في سباقات الشرق الاوسط للراليات
0
أخبار لبنان
11:20
إنقاذ ٧ أشخاص حاصرتهم السيول داخل منزلهم في الكنيسة - عكار (فيديو)
أخبار لبنان
11:20
إنقاذ ٧ أشخاص حاصرتهم السيول داخل منزلهم في الكنيسة - عكار (فيديو)
0
اخبار البرامج
15:52
تصاريح نارية... رودني حداد علماني ملحد أو مؤمن متديّن؟
اخبار البرامج
15:52
تصاريح نارية... رودني حداد علماني ملحد أو مؤمن متديّن؟
0
آخر الأخبار
01:12
التحكم المروري: طريق ترشيش زحلة سالكة أمام المركبات كافة
آخر الأخبار
01:12
التحكم المروري: طريق ترشيش زحلة سالكة أمام المركبات كافة
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
15:59
في قطاع الصحة معظم الخدمات متوفرة للنازحين من الحدود.. فكيف يتم الحصول عليها؟
تقارير نشرة الاخبار
15:59
في قطاع الصحة معظم الخدمات متوفرة للنازحين من الحدود.. فكيف يتم الحصول عليها؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
تايوان تتحدى الصين!
تقارير نشرة الاخبار
13:58
تايوان تتحدى الصين!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
الـmicrochips محور الحرب بين الصين وأميركا.. لماذا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:49
الـmicrochips محور الحرب بين الصين وأميركا.. لماذا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
إسرائيل تشن حرباً إقتصادية عنيفة على الفلسطينيين.. ما هي آثار هذه الحرب؟
تقارير نشرة الاخبار
13:46
إسرائيل تشن حرباً إقتصادية عنيفة على الفلسطينيين.. ما هي آثار هذه الحرب؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
أميركا تضرب للمرة الثانية.. أين ولماذا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:44
أميركا تضرب للمرة الثانية.. أين ولماذا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
بين غزة وجنوب لبنان.. شعبية حزب الله وحركة حماس خارج الطائفة الشيعية ترتفع
تقارير نشرة الاخبار
13:42
بين غزة وجنوب لبنان.. شعبية حزب الله وحركة حماس خارج الطائفة الشيعية ترتفع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
كيف هي الصورة على الارض في الجنوب؟
تقارير نشرة الاخبار
13:40
كيف هي الصورة على الارض في الجنوب؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
نهر بيروت يفيض مرة جديدة... وهذا ما قاله المدير العام للدفاع المدني للـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38
نهر بيروت يفيض مرة جديدة... وهذا ما قاله المدير العام للدفاع المدني للـLBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
عشية المئة يوم على حرب غزة... المشهد من القطاع إلى جنوب لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:36
عشية المئة يوم على حرب غزة... المشهد من القطاع إلى جنوب لبنان
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
09:06
قوى الأمن: منع مرور السير في الشارع رقم 35 الذي يصل الرابية بأنطلياس بسبب تعرضه لإنهيارات في التربة والصخور
خبر عاجل
09:06
قوى الأمن: منع مرور السير في الشارع رقم 35 الذي يصل الرابية بأنطلياس بسبب تعرضه لإنهيارات في التربة والصخور
2
تقارير نشرة الاخبار
07:50
صورة الأمطار والثلوج امتدت على كل المدن... ماذا ينتظرنا خلال الساعات القادمة؟
تقارير نشرة الاخبار
07:50
صورة الأمطار والثلوج امتدت على كل المدن... ماذا ينتظرنا خلال الساعات القادمة؟
3
خبر عاجل
02:25
وسائل إعلام إسرائيلية: دوي انفجار قوي في خليج حيفا قرب مصافي تكرير النفط
خبر عاجل
02:25
وسائل إعلام إسرائيلية: دوي انفجار قوي في خليج حيفا قرب مصافي تكرير النفط
4
فنّ
07:28
صورة مي حريري "جريئة".. نشرتها وحذفتها بعد الانتقادات
فنّ
07:28
صورة مي حريري "جريئة".. نشرتها وحذفتها بعد الانتقادات
5
خبر عاجل
10:38
التحكم المروري: تجمع للمياه تحت جسر الكرنتينا - سوق السمك وعناصر من مفرزة سير بيروت الثالثة تعمل على تحويل السير في المحلة
خبر عاجل
10:38
التحكم المروري: تجمع للمياه تحت جسر الكرنتينا - سوق السمك وعناصر من مفرزة سير بيروت الثالثة تعمل على تحويل السير في المحلة
6
فنّ
07:05
كشف عن حجم ثروته بالأرقام... زوج الدكتورة خلود يصدم الجمهور بأمواله
فنّ
07:05
كشف عن حجم ثروته بالأرقام... زوج الدكتورة خلود يصدم الجمهور بأمواله
7
حال الطقس
05:53
العاصفة الرعدية مستمرة... ماذا عن درجات الحرارة؟
حال الطقس
05:53
العاصفة الرعدية مستمرة... ماذا عن درجات الحرارة؟
8
فنّ
06:35
نيقولا معوّض عن أجمل صفات زوجته الأوكرانيّة: إيمانها باللّه كبير
فنّ
06:35
نيقولا معوّض عن أجمل صفات زوجته الأوكرانيّة: إيمانها باللّه كبير
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More