وسائل إعلام إسرائيلية: سماع دوي انفجار في كريات شمونه ويجري التحقق من الأمر

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وسائل إعلام إسرائيلية: الإعلان عن إصابتين احداهما بحالة خطيرة جراء إطلاق صواريخ مضادة للدروع من لبنان تجاه مستوطنة "يوفال" في إصبع الجليل عند الحدود مع لبنان