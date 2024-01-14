قوى الأمن: إعادة فتح السّير على بعض الطرقات المؤدّية إلى الكرنتينا بعد الانتهاء من تنظيفها والاستمرار بقطع بعضها حتّى انتهاء الأعمال

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