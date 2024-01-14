هيئة الإسعاف الإسرائيلية: مقتل شخص وإصابة آخر بصاروخ مضاد للدبابات في شمال إسرائيل

حمية: آليات وزارة الأشغال العامة والنقل تحركت فوراً لرفع الأتربة والصخور عن الطريق الدولي ضهر البيدر والتي جرفها السيل من الأعلى

حمية: آليات وزارة الأشغال العامة والنقل تحركت فوراً لرفع الأتربة والصخور عن الطريق الدولي ضهر البيدر والتي جرفها السيل من الأعلى

قوى الأمن: إعادة فتح السّير على بعض الطرقات المؤدّية إلى الكرنتينا بعد الانتهاء من تنظيفها والاستمرار بقطع بعضها حتّى انتهاء الأعمال