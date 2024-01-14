نصرالله: مشكلتنا في قادتنا العسكريين والأمنيين أنه في حياتهم لا نستطيع أن نذكر أسماءهم والتحدث عن سيرتهم وبعد شهادتهم لا نستطيع أن نقول الكثير لأننا ما زلنا في قلب المعركة

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