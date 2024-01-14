نصرالله في ذكرى مرور أسبوع على استشهاد القائد وسام حسن طويل: الشهيد "الحاج جواد" في العام 2006 كان من قادة الميدان وفي سوريا كان من قادة المواجهة مع داعش ونحن نفخر لأننا كنا جزءا من هذا القتال

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