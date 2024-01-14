نصرالله: المسار الحالي إذا استمر في غزة والضفة ولبنان واليمن والعراق سيوصل الى نتيجة واضحة وهي أن حكومة العدو لن تجد أمامها سببلا آخر سوى القبول بشروط المقاومة في غزة

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