نصرالله: 18 صاروخ "كورنت" أصابوا الأهداف في قاعدة ميرون والفيديو الذي نشرناه لا يكشف كل الحقيقة في قاعدة ميرون فهذه بعض الصواريخ وبعض الأهداف التي أصيبت

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