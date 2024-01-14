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o
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سرايا القدس: قصفنا مع كتائب الأقصى حشود العدو في محيط كلية العلوم في خان يونس بقذائف هاون من العيار الثقيل
آخر الأخبار
2024-01-14 | 12:05
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سرايا القدس: قصفنا مع كتائب الأقصى حشود العدو في محيط كلية العلوم في خان يونس بقذائف هاون من العيار الثقيل
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