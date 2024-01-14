الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
زمن
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الجيش الإسرائيليّ: تم إجلاء 970 عسكريًا جريحًا بواسطة المروحيات ونحو 1700 بواسطة سيارات الإسعاف منذ 7 تشرين الاول

آخر الأخبار
2024-01-14 | 12:36
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الجيش الإسرائيليّ: تم إجلاء 970 عسكريًا جريحًا بواسطة المروحيات ونحو 1700 بواسطة سيارات الإسعاف منذ 7 تشرين الاول
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الجيش الإسرائيليّ: تم إجلاء 970 عسكريًا جريحًا بواسطة المروحيات ونحو 1700 بواسطة سيارات الإسعاف منذ 7 تشرين الاول

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

الإسرائيليّ:

إجلاء

عسكريًا

جريحًا

بواسطة

المروحيات

بواسطة

سيارات

الإسعاف

تشرين

الاول

LBCI التالي
كوريا الجنوبية: كوريا الشمالية أطلقت صاروخا
إعلام فلسطيني: قصف إسرائيلي مكثف يستهدف أحياء غرب خان يونس جنوبي غزة
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
فنّ
15:22

الفنانة نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلاد ابنتها ليا وسط أجواء وردية ومميزة!

LBCI
أخبار دولية
15:17

رئيسي: الهجوم الاميركيّ على اليمن كشف عن طبيعة أميركا العدوانية

LBCI
أخبار دولية
15:04

الطيران التركيّ يستهدف محطات كهرباء في سوريا

LBCI
آخر الأخبار
14:58

وزارة الدفاع التركية: ضربات جوية تركية أصابت 24 هدفًا للمسلحين الأكراد في شمال العراق وسوريا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
15:22

الفنانة نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلاد ابنتها ليا وسط أجواء وردية ومميزة!

LBCI
أخبار دولية
15:17

رئيسي: الهجوم الاميركيّ على اليمن كشف عن طبيعة أميركا العدوانية

LBCI
أخبار دولية
15:04

الطيران التركيّ يستهدف محطات كهرباء في سوريا

LBCI
آخر الأخبار
14:58

وزارة الدفاع التركية: ضربات جوية تركية أصابت 24 هدفًا للمسلحين الأكراد في شمال العراق وسوريا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
08:15

قوى الأمن: إعادة فتح غالبية الطرق في الصيفي باتجاه الحازمية

LBCI
أخبار دولية
14:17

أبو عبيدة: عدد كبير من الرهائن الذين تحتجزهم الحركة في قطاع غزة قتلوا على الأرجح

LBCI
أخبار دولية
03:24

عضو المجلس الثوري لحركة فتح للـLBCI: نتنياهو يريد الاستمرار في الحرب ويحاول فتح جبهة الشمال

LBCI
آخر الأخبار
09:14

نصرالله: جاهزون للحرب منذ 99 يومًا ولا نخافها وسنقاتل فيها بلا أسقف ولا ضوابط ولا حدود

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
14:02

القيادة الإسرائيلية فتحت معركة جديدة حول محور فيلادلفي المشترك بين غزة ومصر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

مباراة نارية بين ريال وبرشلونة في النهائي الإسباني على الأراضي السعودية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

من أمام ملعب المدينة التعليمية في قطر… منتخب فلسطين يخوض أولى مبارياته

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

ماذا يفعل إيلي صعب في الرياض؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

جامعة الـALBA تكرم ألان بروناس... عملاق عالم الإعلان

LBCI
أخبار دولية
13:50

4 جنود إسرائيليين في قبضة حماس منذ العام 2014... فمن هم؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

السيول تنهي حياة عائلة لبنانية من أربعة أفراد في الداخل السوريّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

بعد هدوء العاصفة... كيف كان المشهد في البلدات الشمالية التي اجتاحتها مياه النهر الكبير؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

موسم التزلج على الأبواب... والتحضيرات انطلقت لاستقباله

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
02:25

وسائل إعلام إسرائيلية: دوي انفجار قوي في خليج حيفا قرب مصافي تكرير النفط

LBCI
خبر عاجل
08:15

قوى الأمن: إعادة فتح غالبية الطرق في الصيفي باتجاه الحازمية

LBCI
خبر عاجل
07:31

التحكم المروري: حركة المرور خانقة على طريق عام ضهر البيدر بالاتجاهين بسبب انهيار أتربة محلة جسر النملية والعمل جار على ازالتها

LBCI
حال الطقس
01:17

طقس متقلّب..والمنخفض الجويّ ينكفئ الثلاثاء

LBCI
اخبار البرامج
16:20

بعد تداول الشائعات... هل يعتزل رودني حداد التمثيل ويتفرّغ للعمل السياسي مع "المقاومة"؟

LBCI
اخبار البرامج
15:52

تصاريح نارية... رودني حداد علماني ملحد أو مؤمن متديّن؟

LBCI
آخر الأخبار
03:00

الإطفاء الإسرائيلي: انفجار حيفا حدث في مفاعل كرمل أوليفنز بسبب الضغط العالي في الغلاف الجوي ولا يوجد خطر

LBCI
منوعات
11:20

العثور على مخلوق مرعب على أحد الشواطئ في هذا البلد... إليكم التفاصيل! (صورة)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More