يديعوت أحرونوت: تقديرات الجيش الإسرائيليّ أن غالبية مقاتلي حماس وقادتها في غزة على قيد الحياة بعد 100 يوم من الحرب

القناة 12 الإسرائيلية: "حزب الله" من الممكن أن يكون المتسبب بحادثة حيفا

القناة 12 الإسرائيلية: "حزب الله" من الممكن أن يكون المتسبب بحادثة حيفا

وسائل إعلام إسرائيلية: الإعلان عن إصابتين احداهما بحالة خطيرة جراء إطلاق صواريخ مضادة للدروع من لبنان تجاه مستوطنة "يوفال" في إصبع الجليل عند الحدود مع لبنان