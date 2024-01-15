وزير البيئة للـLBCI: غالبية الأسر في الجنوب تصلها مساعدات غذائية ونقديّة ووزارة التربية ساعدت بنقل أولاد هذه الاسر الى مدارس في المناطق التي لجؤوا اليها

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وزير البيئة للـLBCI: عدد النازحين من المناطق الجنوبية يُقدّر بـ 74 الف بحسب آخر احصاء أُعدّ منذ أسبوع والاسماء موثقة بالتعاون مع المحافظين في الجنوب والنبطية