وزير البيئة للـLBCI: عدد النازحين من المناطق الجنوبية يُقدّر بـ 74 الف بحسب آخر احصاء أُعدّ منذ أسبوع والاسماء موثقة بالتعاون مع المحافظين في الجنوب والنبطية

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ياسين للـLBCI: سيتم مسح الاضرار التي تسببت بها الامطار لمعرفة حجمها وليتم رفعها وهناك تغييرات مناخية ولكن باستطاعتنا التكيّف مع هذا الواقع ونحن دائما نصرّ على اجراء أثر بيئي لأي مشروع يقام خصوصاً على مجاري الانهر