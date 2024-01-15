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جبل لبنان
17
o
متن
18
o
كسروان
18
o
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20
o
الجنوب
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o
البقاع
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ياسين للـLBCI: سيتم مسح الاضرار التي تسببت بها الامطار لمعرفة حجمها وليتم رفعها وهناك تغييرات مناخية ولكن باستطاعتنا التكيّف مع هذا الواقع ونحن دائما نصرّ على اجراء أثر بيئي لأي مشروع يقام خصوصاً على مجاري الانهر
آخر الأخبار
2024-01-15 | 03:59
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ياسين للـLBCI: سيتم مسح الاضرار التي تسببت بها الامطار لمعرفة حجمها وليتم رفعها وهناك تغييرات مناخية ولكن باستطاعتنا التكيّف مع هذا الواقع ونحن دائما نصرّ على اجراء أثر بيئي لأي مشروع يقام خصوصاً على مجاري الانهر
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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