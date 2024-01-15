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o
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كتائب القسام: سنفصح الليلة عن مصير ثلاثة من الأسرى
آخر الأخبار
2024-01-15 | 06:37
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كتائب القسام: سنفصح الليلة عن مصير ثلاثة من الأسرى
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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