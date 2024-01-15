الجمعيات العمومية للمعلمين لم تصوّت على الاضراب غدا انما صوّتت على تفويض نقيب المعلمين باعلان الاضراب في حال كانت الاجواء سلبية في الاجتماع مع الامين العام للمدارس الكاثوليكية الاب يوسف نصر يوم غد الساعة ٢ في مكتب وزير التربية

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