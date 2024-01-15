حليمة قعقور لـ"عشرين_30": نعيش إنتهاكًا يوميًا من قبل إسرائيل ولبنان يدافع عن نفسه في جبهة الجنوب ويجب أن تكون المقاومة وطنية لا طائفية

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