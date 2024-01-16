أمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر للـLBCI: اللقاء العائلي في كليمنصو هو تأكيد على عمق العلاقة بين العائلتين والحزبين

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ظافر ناصر للـLBCI: عشاء كليمنصو جاء تتويجا لسلسلة من التواصل بين الطرفين وتأكيدا على العلاقة الثنائية بين الطرفين واللقاء تضمن نقاشا في مختلف الأمور