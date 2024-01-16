ظافر ناصر للـLBCI: عشاء كليمنصو جاء تتويجا لسلسلة من التواصل بين الطرفين وتأكيدا على العلاقة الثنائية بين الطرفين واللقاء تضمن نقاشا في مختلف الأمور

فرنسا: هجوم الحرس الثوري الإيراني على أربيل يمثل "انتهاكا صارخا وغير مقبول ومثيرا للقلق" لسيادة العراق

فرنسا: هجوم الحرس الثوري الإيراني على أربيل يمثل "انتهاكا صارخا وغير مقبول ومثيرا للقلق" لسيادة العراق

أمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر للـLBCI: اللقاء العائلي في كليمنصو هو تأكيد على عمق العلاقة بين العائلتين والحزبين