فرنسا: هجوم الحرس الثوري الإيراني على أربيل يمثل "انتهاكا صارخا وغير مقبول ومثيرا للقلق" لسيادة العراق

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول إن الضربات الصاروخية الأخيرة كانت دفاعا عن سيادة إيران وأمنها ولمواجهة الإرهاب

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول إن الضربات الصاروخية الأخيرة كانت دفاعا عن سيادة إيران وأمنها ولمواجهة الإرهاب

ظافر ناصر للـLBCI: عشاء كليمنصو جاء تتويجا لسلسلة من التواصل بين الطرفين وتأكيدا على العلاقة الثنائية بين الطرفين واللقاء تضمن نقاشا في مختلف الأمور