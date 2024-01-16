رئيس وزراء قطر: الضربات العسكرية الأميركية والبريطانية لن تحتوي هجمات الحوثيين من دون جهود دبلوماسية

رئيس وزراء قطر: الدوحة تعتقد أن نزع فتيل الصراع الرئيسي في غزة سيوقف التصعيد على جبهات أخرى

رئيس وزراء قطر: الدوحة تعتقد أن نزع فتيل الصراع الرئيسي في غزة سيوقف التصعيد على جبهات أخرى

"هذا أمر ضار ومثير للاشمئزاز تمامًا"... هدية من والدين لطفلتهما أشعلت غضب رواد الانترنت: هذا ما قدماه لابنتهما! (فيديو)