سلسلة غارات اسرائيلية على امتداد وادي الحجير - السلوقي

ظهرت مع ابنتيها التوأم وببطن منتفخ... فاليري أبو شقرا تحتفل بعيد ميلادها (صور)

ظهرت مع ابنتيها التوأم وببطن منتفخ... فاليري أبو شقرا تحتفل بعيد ميلادها (صور)

رئيس وزراء قطر من دافوس: مطالبة إسرائيل بالموافقة على مسار إلزامي ومحدد زمنيا لحل الدولتين هو مفتاح الاستقرار السياسي مستقبلا في إسرائيل وفلسطين