أ.ف.ب: بلينكن يعد زيلينسكي بأن الولايات المتحدة "ستواصل دعمها" لأوكرانيا

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رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لـ"الجزيرة": ملتزمون بالقرارات الدولية بشأن لبنان ونحترمها كلها ووقف إطلاق النار في غزة هو حجر الزاوية لبداية كل الحوارات في المنطقة