رويترز: صاروخ يصيب سفينة شحن ترفع علم مالطا في البحر الأحمر

وزير الخارجية السعودي: ثمة حاجة لوقف إطلاق النار في غزة فورا واستمرار المعاناة سيؤدي إلى حلقات من التصعيد

وزير الخارجية السعودي: ثمة حاجة لوقف إطلاق النار في غزة فورا واستمرار المعاناة سيؤدي إلى حلقات من التصعيد

رويترز: هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تقول في مذكرة إنها تلقت تقريرا عن حادثة على مسافة 100 ميل بحري إلى الشمال الغربي من الصليف باليمن