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o
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o
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وزير الخارجية السعودي: ثمة حاجة لوقف إطلاق النار في غزة فورا واستمرار المعاناة سيؤدي إلى حلقات من التصعيد
آخر الأخبار
2024-01-16 | 07:10
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وزير الخارجية السعودي: ثمة حاجة لوقف إطلاق النار في غزة فورا واستمرار المعاناة سيؤدي إلى حلقات من التصعيد
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