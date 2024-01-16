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وكالة الأنباء العراقية: رئيس الوزراء يقول إنّ الضربة الإيرانية في أربيل تطور خطير يقوض العلاقة القوية بين العراق وإيران

آخر الأخبار
2024-01-16 | 10:49
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وكالة الأنباء العراقية: رئيس الوزراء يقول إنّ الضربة الإيرانية في أربيل تطور خطير يقوض العلاقة القوية بين العراق وإيران
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وكالة الأنباء العراقية: رئيس الوزراء يقول إنّ الضربة الإيرانية في أربيل تطور خطير يقوض العلاقة القوية بين العراق وإيران

 
 
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