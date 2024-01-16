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البيت الأبيض: نجري نقاشًا جادًا ومكثفًا في قطر في شأن إبرام اتفاق رهائن آخر

آخر الأخبار
2024-01-16 | 13:58
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البيت الأبيض: نجري نقاشًا جادًا ومكثفًا في قطر في شأن إبرام اتفاق رهائن آخر
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البيت الأبيض: نجري نقاشًا جادًا ومكثفًا في قطر في شأن إبرام اتفاق رهائن آخر

 
 
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