رويترز: هيئة بحرية بريطانية تتلقى بلاغا عن نظام جوي مسير تم رصده على مسافة 150 ميلا بحريا تقريبا جنوب شرق مدينة الشحر اليمنية

كهرباء لبنان بدأت بتحصيل قِيم استهلاك الكهرباء من المخيمات: على النازحين تسديد المستحقات

كهرباء لبنان بدأت بتحصيل قِيم استهلاك الكهرباء من المخيمات: على النازحين تسديد المستحقات

الجزيرة نقلا عن مصدر في قوات اليونيفيل: لم نتلق أي تقرير عن تسلل إسرائيلي عبر الحدود مع لبنان ونفحص الأمر حاليا