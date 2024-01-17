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الجزيرة: إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه مواقع عسكرية إسرائيلية في مزارع شبعا

آخر الأخبار
2024-01-17 | 00:29
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الجزيرة: إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه مواقع عسكرية إسرائيلية في مزارع شبعا
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الجزيرة: إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه مواقع عسكرية إسرائيلية في مزارع شبعا

 
 
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