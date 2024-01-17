النائب أديب عبد المسيح للـLBCI: هناك احتمال أن تصبح حرب غزة شاملة لكن ذلك في يد إسرائيل وحزب الله وحماس والحوثيين وغيرهم أمّا التدخل الإيرانيّ المباشر حاليًا فيوحي بتسوية قريبة

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عبد المسيح للـLBCI: ميقاتي رجل تناقضات وعلى خطابه أن يكون واضحًا في شأن التوترات في الجنوب اللبنانيّ لأنّ هذا التناقض يسيء لمشهدية لبنان أمام الخارج ويزيد من عزلته