عبد المسيح للـLBCI: ميقاتي رجل تناقضات وعلى خطابه أن يكون واضحًا في شأن التوترات في الجنوب اللبنانيّ لأنّ هذا التناقض يسيء لمشهدية لبنان أمام الخارج ويزيد من عزلته

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عبد المسيح للـLBCI: مِصر لم تتدخل عسكريًّا في هذه الحرب وعلى لبنان أيضًا ألّا يتدخل لأنّه منهمك وكان بالإمكان أن ندعم غزة بالمساعدات والمساندة بعيدًا من التصعيد الجنوبيّ