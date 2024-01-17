وكالة الأنباء الكويتية الرسمية: تشكيل حكومة جديدة برئاسة الشيخ صباح السالم الصباح

غارة اسرائيلية على منزل قرب مسجد في بلدة عيتا الشعب أدّت الى احتراق المنزل ولا خسائر بشرية

غارة اسرائيلية على منزل قرب مسجد في بلدة عيتا الشعب أدّت الى احتراق المنزل ولا خسائر بشرية

عبد المسيح للـLBCI: لبنان لا يتبع للنظام الإيرانيّ وأكثر من نصف شعبه يرفض هذه التبعية وهذا الفرق بين لبنان من جهة والعراق واليمن من جهة أخرى في طريقة الدعم لفلسطين