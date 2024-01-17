عبد المسيح للـLBCI: لا بديل عن الحوار مع حزب الله في ملف الرئاسة لكن لا نريد حوارًا فاشلًا أمام اللبنانيين فنصبح جزءًا من حلقة حوارية فاشلة ولا نتيجة مضمونة للحوار لأنّ هناك جهة أقوى من جهة في لبنان

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