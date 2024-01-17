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18
o
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o
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o
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o
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o
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عبد المسيح للـLBCI: لا بديل عن الحوار مع حزب الله في ملف الرئاسة لكن لا نريد حوارًا فاشلًا أمام اللبنانيين فنصبح جزءًا من حلقة حوارية فاشلة ولا نتيجة مضمونة للحوار لأنّ هناك جهة أقوى من جهة في لبنان
آخر الأخبار
2024-01-17 | 03:29
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عبد المسيح للـLBCI: لا بديل عن الحوار مع حزب الله في ملف الرئاسة لكن لا نريد حوارًا فاشلًا أمام اللبنانيين فنصبح جزءًا من حلقة حوارية فاشلة ولا نتيجة مضمونة للحوار لأنّ هناك جهة أقوى من جهة في لبنان
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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