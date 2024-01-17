رويترز: الرئيس التنفيذي لأرامكو يقول إنه من الممكن التعامل مع الهجمات في البحر الأحمر على المدى القصير لكنها قد تسبب نقصًا في الناقلات وتؤثر سلبًا على السوق إذا استمرت لفترة أطول

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