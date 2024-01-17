عبد المسيح للـLBCI: علينا العمل على استعادة حقوق المودعين فما أن تنتهي الموازنة حتى يجتمع النواب للبحث في ما يهمّ الـIMF عن طريقة توزيع الخسائر على الدولة اللبنانية والمصرف المركزيّ والمصارف

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