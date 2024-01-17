الكرملين: العمل جار على دمج السعودية في مجموعة بريكس نعتقد أن هذا أمر بالغ الأهمية

عبد المسيح للـLBCI: الكابيتيل كونترول وحده ليس حلًا إذ يجب إقرار سلّة قوانين أيضًا لتصليح عدم الانتظام الماليّ الحاليّ

عبد المسيح للـLBCI: الكابيتيل كونترول وحده ليس حلًا إذ يجب إقرار سلّة قوانين أيضًا لتصليح عدم الانتظام الماليّ الحاليّ

عبد المسيح للـLBCI: علينا العمل على استعادة حقوق المودعين فما أن تنتهي الموازنة حتى يجتمع النواب للبحث في ما يهمّ الـIMF عن طريقة توزيع الخسائر على الدولة اللبنانية والمصرف المركزيّ والمصارف