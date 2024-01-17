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رئيس وزراء كردستان العراق يلغي اجتماعا مع وزير الخارجية الإيراني في دافوس احتجاجا على ضربات صاروخية

آخر الأخبار
2024-01-17 | 04:21
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رئيس وزراء كردستان العراق يلغي اجتماعا مع وزير الخارجية الإيراني في دافوس احتجاجا على ضربات صاروخية
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رئيس وزراء كردستان العراق يلغي اجتماعا مع وزير الخارجية الإيراني في دافوس احتجاجا على ضربات صاروخية

 
 
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