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وزير الخارجية الإيرانيّ: الضربات على العراق كانت تستهدف أنشطة الموساد الإسرائيليّ ضد طهران

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2024-01-17 | 07:41
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وزير الخارجية الإيرانيّ: الضربات على العراق كانت تستهدف أنشطة الموساد الإسرائيليّ ضد طهران
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وزير الخارجية الإيرانيّ: الضربات على العراق كانت تستهدف أنشطة الموساد الإسرائيليّ ضد طهران

 
 
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