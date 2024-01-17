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o
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o
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نتنياهو: الحرب مستمرة حتى نحقق كل أهدافنا إعادة المختطفين والقضاء على حماس وضمان عدم تشكيل غزة تهديدًا لنا
آخر الأخبار
2024-01-17 | 10:27
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نتنياهو: الحرب مستمرة حتى نحقق كل أهدافنا إعادة المختطفين والقضاء على حماس وضمان عدم تشكيل غزة تهديدًا لنا
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